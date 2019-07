Fecht-WM in Budapest : DFeB-Sportdirektor kritisiert Medien: „Sehr grenzwertig“

Fecht-WM in Budapest

Die Fecht-WM findet derzeit in Budapest statt. Foto: Marius Becker.

Budapest Sportdirektor Sven Ressel vom Deutschen Fechter-Bund hat nach Ende der Einzel-Wettkämpfe der WM in Budapest die Berichterstattung über die deutschen Starter deutlich kritisiert.

Wie im vergangenen Jahr im chinesischen Wuxi waren die Einzel-Entscheidungen am Samstag ohne deutsche Beteiligung zu Ende gegangen. Der EM-Dritte Max Hartung hatte mit dem Säbel am Donnerstag Platz sechs und damit das beste deutsche Ergebnis erreicht. Zehn der 24 Athletinnen und Athleten aus Deutschland waren in der Vorrunde gescheitert.