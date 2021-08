Olympia : Die Hitze als Gegner: Wellbrock peilt im Meer Medaille an

Tokio 2019 krönte sich Florian Wellbrock zum historischen WM-Gewinner im Becken und Freiwasser. Auch in Tokio zählt er zu den Gold-Favoriten. Der Rekordweltmeister traut Wellbrock sehr viel zu.

Am Montag verschaffte sich das deutsche Team in den frühen Morgenstunden einen Eindruck von der Wettkampfstätte im Odaiba Marine Park. Vor dem Frauenrennen mit Leonie Beck und Finnia Wunram am Mittwoch (Dienstag 23.30 MESZ) und dem Auftritt von 1500-Meter-Bronzegewinner Wellbrock sowie Rob Muffels am Donnerstag (Mittwoch 23.30 Uhr MESZ) justierten die Organisatoren noch den roten Bogen im Ziel, unter dem Goldkandidat Wellbrock im Optimalfall als Erster hindurchkraulen will. Für die Skyline von Tokio und die beeindruckende Rainbow Bridge im Hintergrund werden die Athletinnen und Athleten in brütender Hitze keinen Blick haben.