Turnier in Hamburg : Die zehn deutschen Beachvolleyball-Teams bei der Heim-WM

Turnier in Hamburg

Margareta Kozuch (l) und Laura Ludwig sind bei der WM in Hamburg am Start. Foto: Christian Charisius.

Hamburg Mit zehn Teams geht der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) am Freitag in die Heim-WM. Sechs schafften die Qualifikation über die Setzliste, vier starten mit Wildcard.

Nach bisher durchwachsener Saison gehen die deutschen Beachvolleyball-Damen um Titelverteidigerin Laura Ludwig nur mit Außenseiterchancen in den Medaillenkampf. Bei den Männern trauen die Experten dem Aufsteiger-Duo Thole/Wickler eine Überraschung zu. Die deutschen WM-Duos kurz vorgestellt (#Platz in der Setzliste):

Sandra Ittlinger (25)/Chantal Laboureur (29): Laboureur war 2018 kurz Nummer eins in der Welt, dann trennte sich Sude von ihr. Die neue Berlin-Stuttgarter Kombi will zeigen: Sie ist keine Notlösung. #1*

Victoria Bieneck (28)/Isabel Schneider (27): Beide sind am Stützpunkt in Hamburg zum Meister-Duo gereift. Mit Bundestrainer Imornefe Bowes, Lebenspartner von Laura Ludwig, sollen jetzt größere Erfolge her. #25