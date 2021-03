„Frivoler Bericht“ : Dirk Klingenberg doch nicht Schwimm-Sportdirektor

Kassel Kurz vor dem Start in die finale Olympia-Qualifikation sorgt der Deutsche Schwimm-Verband rund um eine Führungsposition für Aufsehen. Nur einen Tag nach der Bekanntgabe des neuen Leistungssportdirektors gibt es überraschend die Kehrtwende.

Einen Tag nach der Bekanntgabe des ehemaligen Wasserball-Nationalspielers Dirk Klingenberg als Interimsmanager in diesem Amt verkündete der Verband einen „Kurswechsel“. Hintergrund sei „ein frivoler Bericht aus der Vergangenheit Klingenbergs“. Das sei, obwohl kein juristisches Fehlverhalten vorliege, mit „den hohen moralischen Ansprüchen des Spitzenverbandes nicht vereinbar“, hieß es in der Mitteilung.

Klingenberg zeigte sich enttäuscht. „Ich bedauere es nun sehr, dass der DSV nur 24 Stunden nach meiner Besetzung diesen Vorgang wieder rückgängig gemacht hat“, sagte er. „Ich muss die Entscheidung so zur Kenntnis nehmen, möchte aber ausdrücklich darauf hinweisen, dass ich mich in keinster Weise zu keinem Zeitpunkt in meiner langjährigen Karriere als Sportler, Manager oder Berater einem Vergehen juristisch schuldig gemacht habe, dass solch ein Handeln durch den DSV legitimieren würde.“