Dolphins: Im Eiltempo in die Playoffs

Rollstuhlbasketball: Trier festigt nach Sieg in Wiesbaden Platz drei. Mariska Beijer verlängert.

(AF/red) Hinter den Doneck Dolphins Trier liegt ein ziemlich perfektes Wochenende: Sportlich haben sich die Trierer so früh wie noch nie das Playoff-Ticket in der Rollstuhlbasketball-Bundesliga gesichert - nach dem 71:53-(31:30)-Sieg in Wiesbaden geht es in den noch ausstehenden drei Hauptrundenspielen „nur“ noch um Platz zwei oder drei. Aller Wahrscheinlichkeit nach werden die Trierer in den Playoffs aber als Dritter auf den Zweiten RSV Lahn-Dill treffen.

Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte drehten die Dolphins im dritten Viertel auf – zur Freude der in einem Fanbus mitgereisten Dolphins-Anhänger lief es nun in der Offensive richtig rund.

Und nicht nur in der aktuellen Saison sind die Weichen gestellt, auch für die nächste Saison sieht’s personell gut aus: Vor dem Sieg bei den Rhine River Rhinos hat der Verein bekanntgegeben, dass die niederländische Nationalspielerin Mariska Beijer auch in der nächsten Spielzeit für die Trierer spielen wird. „Wir sind stolz, eine der weltbesten Centerinnen weiter an unseren Verein binden zu können, um so auch den nächsten Mosaikstein gesetzt zu haben, um unser erfolgreiches Team über diese Saison in Trier halten zu können“, freut sich Club-Präsident Otmar Passiwan. Beijer selbst sprach von einer sinnvollen weiteren Zusammenarbeit, da sie sich in Trier pudelwohl fühle und gerne mit Coach und Mannschaft weiter arbeiten möchte. Beijer überzeugte auch beim Sieg in Wiesbaden mit 16 Punkten.

Am Samstag empfangen die Trierer in der Uni-Halle die Köln 99ers (18 Uhr).