Rollstuhlbasketball : Dolphins: Mit Dominanz zum Erfolg

Trotz der klaren Pleite zum Saisonstart gab es für Ryan Wright (am Ball) und die Dolphins Trier auch einige positive Erkentnisse. Diese wollen die Moselstädter nun in Frankfurt in Zählbares umsetzen. Foto: TV/Andreas Feichtner

Trier Vor allem ihre offensiven Stärken wollen die Dolphins Trier im ersten Auswärtsspiel der neuen Saison in der Rollstuhl-Basketball-Bundesliga unter Beweis stellen. Personell gibt es Positives zu vermelden.

Trotz der 63:92-Auftaktniederlage gegen das Topteam RSV Lahn-Dill waren die Doneck Dolphins mit ihrem ersten Saisonspiel nicht unzufrieden. Die positiven Eindrücke wollen sie nun am heutigen Samstag, ab 18 Uhr, im Gastspiel bei den Skywheelers in Frankfurt in Zählbares ummünzen.

Dolphins-Spielertrainer Dirk Passiwan weiß, was sein Team am Main erwartet: „Ein Aufsteiger wie Frankfurt ist am Anfang der Saison immer gefährlich. Wir werden sie auf jeden Fall nicht unterschätzen, weil wir wissen, dass sie Qualität haben.“

Mit Frankfurts Coach Marco Hopp treffen die Dolphins auf einen alten Bekannten: Von 2007 an war er zwei Jahre lang Cheftrainer der Trierer. Mit ihm haben die Frankfurter einen erfahrenen Übungsleiter, der die Skywheelers nach zweijähriger Pause zurück in der Bundesliga geführt hat. Zudem haben sich die Frankfurter mit einigen Neuzugängen verstärkt. Insbesondere müssen die Dolphins Nationalspieler Nico Dreimüller, der das Spielgeschehen lenkt, und Marian Kind, der von Lahn-Dill gewechselt ist, im Auge behalten. Mit den beiden Centern Sven und Tim Diedrich sowie Ex-Nationalspielerin Lisa Nothelfer haben die Hessen weitere starke Akteure in ihren Reihen. Nach der deutlichen Auftaktniederlage beim Meister RSB Thuringia Bulls (54:109) streben auch die Frankfurter die ersten Punkte an.

Die Dolphins wollen defensiv noch besser zu stehen als zuletzt und vor allem die traditionellen Stärken in der Offensive gut ausspielen.

Nach der Rückkehr von Diana Dadzite steht Spielertrainer Dirk Passiwan der komplette Kader zur Verfügung. Er ist zuversichtlich, dass seine Mannschaft das Spiel in Frankfurt erfolgreich bestreitet, auch, wenn er den Aufsteiger ernstnimmt: „Sie haben eine gute Starting Lineup, aber wir sind gewarnt und wollen unser Spiel durchziehen. Wir haben in dieser Woche sehr gut trainiert und auch gegen Lahn-Dill hatten wir einige gute Phasen. Diese müssen wir jetzt über die ganze Partie hinweg durchhalten. Wir wollen den Frankfurtern unser Spiel aufdrängen und auf jeden Fall die beiden Punkte mit nach Trier nehmen.“