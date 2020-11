Rollstuhl-Basketball : Dolphins: Unbekümmert gegen das Überteam

Extra

Eigentlich wollte Nationalspielerin Lena Knippelmeyer in dieser Saison für die Baskets 96 Rahden II auflaufen. Nachdem die zweite Liga Nord jedoch entschieden hat, frühestens Ende März wieder zu starten und sie auch im Hinblick auf die Paralympics 2021 in Tokio Spielpraxis sammeln möchte, ergab sich für die Dolphins die Möglichkeit, sie zu verpflichten. Die 30-jährige 4,5-Punkte Akteurin spielte in den letzten Jahren genau wie ihr inzwischen ebenso für Trier aktiver Partner Dennis Nohl für den RSC Osnabrück. Wenn der Spielbetrieb dort wieder startet, will sie zusätzlich für das Damen-Team Germany Osnabrück am Ball sein – ein Pilotprojekt des Clubs in Kooperation mit der Damen-Rollstuhl-Basketballnationalmannschaft.

Aufgrund der coronabedingten Unsicherheiten ist das Engagement zunächst nur bis Jahresende vorgesehen. Spielertrainer Dirk Passiwan beschreibt die Neue so: „Lena bringt uns Größe und sowohl zusätzliche Möglichkeiten im Training, als auch noch mehr Lineups im Spiel und erhöht auch den Konkurrenzkampf weiter.“ Aus Sicht von Knippelmeyer ist es „eine tolle Chance, zum ersten Mal Erstligaluft zu schnuppern, und hoffe, dass ich viel Erfahrung sammeln kann“.