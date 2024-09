Paralympics in Paris Doppel-Gold: Schwimmer erlösen deutsches Team

Vier Tage hat die deutsche Paralympics-Mannschaft auf eine Goldmedaille gewartet - dann gab es beim Schwimmen innerhalb von zehn Minuten gleich zweimal großen Jubel. Tanja Scholz und Josia Tim Alexander Topf gelang jeweils über 150 Meter Lagen der Paralympics-Erfolg. Das ersehnte Gold ist endlich da. „Ich habe an die Anzeigetafel geguckt und gedacht: Oh mein Gott. Da steht mein Name ganz oben. Dann habe ich es erst begriffen“, sagte Scholz. Topf vollendete den Gold-Tag nur wenig später.