Europaspiele in Minsk : Doppelsieg für Pistolenschützen - Silber für Ringerin

Europaspiele in Minsk

Holte in Minsk im Einzel und Miexed Gold: Oliver Geis. Foto: Jens-Ulrich Koch.

Minsk Doppel-Europaspiele-Sieger 2019 - mit diesem sperrigen Titel darf sich Oliver Geis schmücken. „Im Moment läuft es richtig gut“, sagte der Schütze vom SV Kriftel nach seinem Sieg mit Doreen Vennekamp im Mixed-Team mit der Standardpistole.

Im Finale setzten sich die beiden gegen ihre Teamkollegen Monika Karsch und Christian Reitz durch. Für Bundestrainerin Bärbel Georgi war der Doppelsieg „einfach Bombe“. Geis hatte in Minsk bereits die Konkurrenz mit der Schnellfeuerpistole gewonnen.

Fünf Siege hat das Team des Deutschen Olympischen Sportbundes, das ohne öffentlich ausgesprochenes Medaillenziel nach Minsk gefahren war, damit errungen. Die an eins der Setzliste geführten deutschen Tischtennis-Damen und -Herren können am Samstag mit Siegen nachlegen und - für sie noch wichtiger - die Olympia-Qualifikation sicherstellen. Ringerin Francy Rädelt (bis 76 kg) verlor ihr Finale klar mit 0:9 gegen Wassilissa Marsaljuk aus Weißrussland. „Ich habe nicht Gold verloren, sondern Silber gewonnen“, sagte sie.

Im neuen Teamwettbewerb DNA holten die deutschen Leichtathleten hinter der Ukraine und Weißrussland den dritten Rang, in der abschließenden Jagdstaffel rangen sie Tschechien nieder. Die Boxer Nelvie Tiafack, Nicole Apetz (beide SC Colonia Köln) und Sharafa Raman (BC Eichstätt) haben die Kämpfe um Gold verpasst, hatten Bronze aber bereits sicher.

Der Doppelsieg in ihrem letzten Wettbewerb versöhnte die Schützen, die in Minsk lange unter ihren Möglichkeiten geblieben waren, ein wenig. „Wir wussten, dass wir als deutsches Team, also alle vier, sehr stark sind“, sagte Vennekamp, „wir wussten aber nicht, ob wir es aufs Treppchen schaffen würden und wie stark die anderen sind. Der Wettbewerb wurde ja zum ersten Mal ausgetragen.“