Paralympics in Paris Drei Medaillen in der Dressur - Radsportler scheitern knapp

Für Mispelkamp war es nach Bronze in der Mannschaft bereits die zweite Einzel-Silbermedaille in Versailles. „Ich bin super happy“, sagte sie und schwärmte von ihrem Pferd: „Er macht so viel Spaß da drin und genießt das dermaßen, das ist schon toll. Ein mega Pferd.“ Isabell Nowak wurde Vierte.