Olympia : Drei Rennen in 90 Minuten: Dressels Weltrekord-Tag in Tokio

Drei Rennen in 90 Minuten: Dressels Weltrekord-Tag in Tokio

Tokio Auch nach drei Olympia-Rennen in weniger als anderthalb Stunden sah Caeleb Dressel nicht übermäßig erschöpft aus.

Da war zum einen sein Gold-Auftritt über 100 Meter Schmetterling in Weltrekordzeit von 49,45 Sekunden. „Das war ein wirklich spaßiges Rennen“, sagte der Amerikaner nach seinem dritten Olympiasieg in Tokio und dem fünften insgesamt. Dressel stellte am Samstag jedoch auch klar: Am Limit sieht er sich noch lange nicht. „Man will bei jedem Rennen schneller sein. Wenn ich jemals ein Rennen mache, wo ich sage, das war's, dann höre ich auf. Ich hätte auch heute schneller sein können. Es ist nie ein perfektes Rennen.“