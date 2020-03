Europäische LoL-Liga : Drei Teams im Kampf um die letzten Plätze für LEC-Playoffs

Berlin In der achten Woche der europäischen LoL-Profiliga LEC verbleiben Misfits und Rogue gemeinsam auf dem fünften Platz und sitzen damit auf den letzten begehrten Plätzen für den Einzug in die Playoffs. Konkurrenz macht ihnen nur noch ein Team.

G2 Esports konnte in der achten Woche der Frühlingssaison seine Tabellenführung weiterhin sichern. Das Top-Team der Liga siegte in gegen Rogue und in rasanten 22 Minuten gegen Excel. In der Tabelle liegt G2 mit einem Sieg mehr vor Fnatic.