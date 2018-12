später lesen Schwimm-Kurzbahn-WM Drei Weltrekorde bei WM - Köhlers Lehre: „Viel zu tun“ FOTO: Ng Han Guan FOTO: Ng Han Guan Teilen

Twittern

Teilen



Die deutschen Schwimmer haben zum Start der zweiten WM-Hälfte in China nicht positiv überraschen können. Am Tag der Weltrekorde durch zwei Staffeln und die 18-jährige Australierin Ariarne Titmus waren zwei siebte Plätze die besten deutschen Kurzbahn-Resultate in Hangzhou. Von Christian Kunz und Thomas Eßer, dpa