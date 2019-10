Triathlon : DTU übt Kritik an Schmerzmittel-Sponsor bei der Ironman-WM

DTU übt Kritik an Schmerzmittel-Sponsor bei der Ironman-WM

Kailua-Kona Die Deutsche Triathlon-Union hat ihr Unverständnis über einen Sponsor für die Ironman-WM auf Hawaii zum Ausdruck gebracht. Es handelt sich um die amerikanische Schmerzmittelmarke Aleve des Bayer-Konzerns.

„Sowohl aus medizinischer, als auch aus ethischer Sicht, können wir diese Partnerschaft nicht gut heißen“, erklärte Christoph Simsch als Anti-Doping-Beauftragter der DTU in einem Statement.

Bei der WM am Wochenende ist ein Preis ausgelobt für die Athleten, die eine bestimmte Meile des abschließenden Marathons am Schnellsten laufen. Die Aktion ist betitelt mit: „No Pain, No Gain Mile Challenge.“ Auf deutsch: Keine Schmerzen, kein Gewinn. Die Meile-Herausforderung.