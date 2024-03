Tischtennis Düsseldorf und Neu-Ulm: Letzter Akt in der Champions League?

Die lange Bundesliga-Saison interessierte den TTC-Boss nur am Rande, weshalb er seinen Stars nach dem gewonnenen Pokalfinale in eigener Halle erlaubte, auch noch für andere Clubs in ihrer Heimat zu spielen. Dass das gegen die geltenden Regeln verstieß, sah Ebner nicht so eng, die Tischtennis-Bundesliga (TTBL) aber sehr wohl: Ihr Sportgericht sperrte Harimoto, Möregardh und Lin für je zehn Spiele der darauffolgenden Saison 2023/24.