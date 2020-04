Folgen kaum absehbar : E-Sport in der Corona-Krise: Zurück in den Online-Modus

E-Sport in der Corona-Krise: Zurück in den Online-Modus

Berlin Ähnlich wie der traditionelle Sport muss sich auch die E-Sport-Branche dem Coronavirus beugen. Turniere werden abgesagt oder ins Internet verschoben. Zwar ist der E-Sport das Digitale gewöhnt. Doch die wirtschaftlichen Folgen sind kaum absehbar.

„Wie jeder in unserer Branche ergreifen auch wir in dieser Zeit extreme Maßnahmen, um die Gesundheit und Sicherheit unserer Spieler, Mitarbeiter und Fans zu schützen“, sagt Alberto Guerrero, Head of Esports Europe von LoL-Entwickler Riot Games, im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Statt die Finalspiele der LEC vor tausenden Fans bei einem großen Offline-Event in Budapest auszuspielen, messen sich die besten E-Sportler des Kontinents aktuell über das Internet.