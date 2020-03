Mit G2 Esports als Partner : E-Sport- und Gaming-Veranstaltungsort LVL entsteht in Berlin

Berlin Es soll ein neuer Begegnungsort für Fans von Games und E-Sport werden: Mitten in Berlin eröffnet Ende des Monats „LVL“, eine Mischung aus E-Sport-Arena, Gaming-Café, Burgerrestaurant und TV-Studio. Die Pläne der Macher sind aber noch viel größer.

Insgesamt ist der Veranstaltungsort in zwei Bereiche aufgeteilt. Das Erdgeschoss soll „Casual Fans“ ansprechen; also Menschen, die zwar mit Gaming in Berührung sind, aber nicht jedes Turnier bis ins letzte Detail verfolgen. Neben dem Burgerrestaurant gibt es hier einen Shop, Arcade-Automaten, einen Virtual-Reality-Bereich und Spielkonsolen.

Ob das Konzept aufgeht, ist wie bei jedem Start-Up noch offen. Zwar gilt Berlin als europäisches Zentrum für E-Sport; unter anderem wird hier die europäische League-of-Legends-Liga LEC ausgetragen. Auch die weltweit und in diversen Disziplinen aktive Organisation G2 Esports hat hier ihren Sitz und ist Partner des LVL. Auf der anderen Seite steht etwa die E-Sport-Bar „Meltdown“ in Berlin-Neukölln, die im Januar 2018 nach vier Jahren Betrieb dichtgemacht hatte.

Die Investoren glauben offenbar an die Unternehmung. 10 Millionen US-Dollar habe Veritas Entertainment laut Mitteilung bereits eingesammelt, darunter vom Berliner E-Sport-Investor Bitkraft. Weitere Standorte sollen hinzukommen, unter anderem New York und São Paulo stehen im Raum. In Berlin geht es los am 26. März