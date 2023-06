Die große Bewertung So gut sind die Einlauf-Songs der Bundesligisten

Fußballstadien sind gewaltige Musikarenen. Fans kommen ja nicht nur zum Gucken, sondern auch zum Singen, und bei mehreren Gelegenheiten werden Lieder zu- und eingespielt. Zum Beispiel, wenn die Mannschaften den Platz betreten. Was man da zu hören bekommt, gibt bestenfalls vor, wie das Spiel nach dem Anstoß abläuft. Musik liefert das Motto und die Motivation, Musik pusht und peitscht an, und vielleicht verrät sie sogar etwas über das Selbstverständnis des jeweiligen Vereins. Mit all dem im Hinterkopf haben wir uns die Einlaufmusiken der 18 Erstligavereine angehört und sie mit Punkten von 0 bis 10 bewertet.