später lesen Eishockey Eifel-Mosel Bären treffen auf Frankfurt Teilen

Twittern

Teilen



In der Meisterrunde der Eishockey-Hessenliga empfangen die Eifel-Mosel Bären am Sonntag, 19 Uhr, das 1-b-Team der Löwen Frankfurt. Die Hessen haben viel Erfahrung in ihren Reihen, etwa mit dem kroatischen Nationalspieler Marko Sakic, Nico Oprée, der schon für die Kölner Haie in der DEL punktete, sowie den weiteren Ex-DEL- und -DEL2-Spielern Marc Schaub, Frederik Gradl und Stanislav Fatyka.