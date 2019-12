Eishockey : Eifel-Mosel-Bären im Spitzenspiel zu Gast bei den Löwen

Trier (red) Absolutes Spitzenspiel für die Eifel-Mosel-Bären: Gegner beim letzten Auswärtsspiel in diesem Jahr ist am Sonntag um 17 Uhr die Zweitvertretung des DEL-2-Top-Teams der Löwen Frankfurt. Bei diesem Spiel duellieren sich die beiden punktbesten Teams der Hessenliga Süd.

Zudem trifft die beste Abwehr (Eifel-Mosel-Bären mit fünf Gegentreffern) auf den besten Angriff (Löwen Frankfurt mit 82 erzielten Treffern). Die Löwen spielen aktuell eine gute Saison. Lediglich das Auftaktspiel zu Hause gegen Eintracht Frankfurt ging mit 3:4 verloren. Ab diesem Moment wurden jedoch alle weiteren Spiele gewonnen. In der vergangenen Saison spielten die Löwen noch in der Regionalliga West, wurden aber Letzter. Neben einem gut besetzten Kader ist dies auch ein Grund dafür, dass die Löwen von Beginn an zum Kreis der Titelanwärter in der Hessenliga zählen.