später lesen "Miracle on Ice" Historischer Eishockey-Schläger für 290.000 Dollar versteigert Teilen

Twittern

Teilen



Ein Erinnerungsstück an das "Miracle on Ice" von Lake Placid hat während der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang für eine stattliche Summe den Besitzer gewechselt. Damals schlug in der olympischen Finalrunde das College-Team der USA sensationell die UdSSR mit 4:3.