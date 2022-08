European Championships : EM-Silber: Kletterin Meul feiert „Riesenparty“

München Mit blutigen und aufgeschürften Händen erkämpft Hannah Meul bei der EM in München die erste Medaille für die deutschen Kletterer. Der Bundestrainer fordert eine Party - Meul macht da wohl nicht mit.

Meul hält Erwartungen stand

Der heiße Hexenkessel von München setzte am Sonntag alle Kraftreserven der Sportlerin von der DAV-Sektion Rheinland-Köln frei. Ein ums andere Mal zog sich Meul mit letzter Power an ihren Fingerspitzen hoch und pendelte teils kopfüber an der Steilwand. Insgesamt kletterte die Frechenerin zwei der vier Routen bis zum Top, dem höchsten Griff an der 4,5 Meter hohen Wand. Nur Ausnahme-Athletin Janja Garnbret, die am Vortag schon Gold im Lead gewonnen hatte, war wieder einmal besser. Bronze ging an die Französin Oriane Bertone.