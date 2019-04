später lesen WM in Budapest Erfolgreicher deutscher Start bei der Tischtennis-WM Teilen

Die deutschen Tischtennis-Profis sind erfolgreich in die Weltmeisterschaften in Budapest gestartet. Routinier Bastian Steger (Werder Bremen) und WM-Debütant Dang Qiu (ASV Grünwettersbach) gewannen ihre ersten Qualifikationsspiele im Herren-Einzel jeweils in 4:0 Sätzen. dpa