Random-Schach : Erste Niederlage für Weltmeister Carlsen seit Juli 2018

Magnus Carlsen (l) musste sich im Finale von Oslo Wesley So geschlagen geben. Foto: Berit Roald/NTB scanpix/dpa.

Oslo Schach-Weltmeister Magnus Carlsen hat seine erste Niederlage seit dem 31. Juli 2018 kassiert - allerdings im Finale eines völlig neuen WM-Formats.

Der 28 Jahre alte Norweger verlor das Endspiel der Fischer-Random-WM in Oslo mit 2,5:13,5 gegen den Amerikaner Wesley So. Der zwei Jahre jüngere Kontrahent setzte sich am Wochenende im Endspiel mit vier Siegen und zwei Remis überraschend deutlich gegen den Weltmeister im klassischen Schach durch.