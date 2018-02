Erster großer EM-Formtest für Hausding&Co.

Springertag in Rostock

Für Wasserspringer Patrick Hausding steht beim internationalen Springertag in Rostock der erste große Formcheck im EM-Jahr an. dpa

Nachdem der Rekordeuropameister die deutschen Meisterschaften am vergangenen Wochenende wegen Knieproblemen noch ausgelassen hat, ist das Event von Freitag bis Sonntag in der Hansestadt für Hausding auch der erste Wettbewerb mit seinem aktuellen Synchronpartner vom Drei-Meter-Brett, Lars Rüdiger. „Wir wollen einfach mal den Wettkampf springen, um ein bisschen Gefühl reinzukriegen“, sagt der 28 Jahre alte Hausding. Rüdiger ersetzt den wegen Rückenbeschwerden pausierenden Stephan Feck.

Bei den Europameisterschaften im August im schottischen Edinburgh will Hausding wieder Edelmetall feiern. „Wenn ich da ein, zwei Medaillen gewinne, dann ist das für mich in Ordnung“, sagt er. Zunächst hofft er jedoch, dass sein lädiertes Knie die Wettkampf-

Belastungen gut verträgt: „Das wird eine Gratwanderung in den nächsten Wochen.“

Hausding startet in dieser Saison nicht mehr im Synchronspringen vom Turm. In dem Wettbewerb, in dem er 2013 mit Sascha Klein Weltmeister wurde, hat er durch dessen Rücktritt keinen Partner mehr.

