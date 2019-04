später lesen WM in Budapest Erster Sieg für Boll und Franziska bei der Tischtennis-WM Teilen

Die beiden größten deutschen Medaillenhoffnungen haben ihr erstes Spiel bei der Tischtennis-WM in Budapest gewonnen. Timo Boll und Patrick Franziska siegten am Montagabend in der ersten Hauptrunde des Herren-Doppels in 4:2 Sätzen gegen Quadri Aruna und Olajide Omotayo aus Nigeria. dpa