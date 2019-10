German Open : Erstrunden-Aus für Tischtennis-Ass Ovtcharov

Verlor sein Auftaktmatch in Bremen: Dimitrij Ovtcharov. Foto: Carmen Jaspersen/dpa.

Bremen Der deutsche Nationalspieler Dimitrij Ovtcharov ist bei den German Open im Tischtennis bereits in der ersten Hauptrunde ausgeschieden.

Der frühere Weltranglisten-Erste verlor in Bremen in 3:4 Sätzen gegen Yu Zihang. Gegen den 21-jährigen Chinesen hatte Ovtcharov bereits vor einem Jahr bei den Australian Open in sieben Sätzen das Nachsehen.