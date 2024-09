Ironman-WM in Nizza „Es hat peng gemacht“: Haug-Aus wegen eines Reifendefekts

Heartbreak for Haug as she DNFs 😔



Anne Haug pulls out from the race after an unfixable puncture.



👑 VinFast IRONMAN World Championship - Women

📺 Live & For Free | https://t.co/Z2x55q9ecc, YouTube, Outside TV, DAZN, ZDF, L‘Equipe & more#IRONMANtri #IMWC #Nice2024 pic.twitter.com/uOH40YYdK8