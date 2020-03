Nach Turnierabsagen : ESBD: E-Sport gut aufgestellt gegen Coronavirus

Berlin Mit seiner internationalen Auslegung wird der E-Sport besonders vom Coronavirus getroffen. Als Reaktion hat der ESBD nun eine Reihe von Empfehlungen zusammengestellt. Auch für enttäuschte Fans hat der Verband ein paar Worte.

Mit einer Reihe von Empfehlungen an die Branche will der eSport-Bund Deutschland gegen das Coronavirus vorgehen. „Viele Veranstalter haben hier in Deutschland bereits verantwortungsvolle Maßnahmen ergriffen“, sagte ESBD-Präsident Hans Jagnow. „Wir sind insgesamt gut aufgestellt.“