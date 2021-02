FIFA 21 Global Series : 16-Jähriger siegt bei FIFA Global Series - auch Musti jubelt

Berlin 16 Jahre alt und schon Teil der FIFA-Elite: Levi „LevideWeerd“ de Weerd hat das dritte europäische Qualifikationsturnier der Global Series auf der Playstation 4 gewonnen. Im Finale setzte sich der Niederländer gegen den Briten Thomas „Tom“ Leese mit 5:3 (2:3; 4:0) durch.

Bereits am Samstag konnte ein deutsches FIFA-Talent jubeln: Mustafa „XMusti19“ Cankal vom FC St. Pauli sicherte sich den Erfolg beim Xbox-Turnier. Im Finale besiegte der 20-jährige Hamburger den schwedischen FIFA-Star Olle „Ollelito“ Arbin mit 10:4 (3:1; 7:3).

„Es fühlt sich so unreal an“, twitterte der 20-Jährige nach seinem Erfolg. „Ich bin so glücklich und stolz.“ Es ist bereits der dritte Sieg eines deutschen Xbox-Profis in Serie im Rahmen der Turnierreihe.