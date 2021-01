Dota Pro Circuit : Alliance schlägt OG mit 2:0 in Dota 2 Dreamleague

Köln Alliance hat in der oberen Division der Dreamleague Weltmeister OG mit 2:0 geschlagen. Das schwedische Team um Kapitän Gustav „s4“ Magnusson unterlag zuvor Nigma knapp mit 1:2. Sonst gab es in der zweiten Spielwoche der europäischen Dota-Pro-Circuit-Liga wenige Überraschungen.

In der letzten Serie der zweiten Spielwoche führte s4 sein Team nicht nur verbal, sondern auch spielerisch an. Im ersten Spiel gegen OG, das nur 27 Minuten dauerte, erreichte er zwölf Eliminierung und starb dabei kein einziges Mal. Das zweite Spiel gewann Alliance zwar nicht so deutlich. Trotzdem reichte es für das schwedische Team am Ende für ein 2:0 gegen einen der härtesten Gegner in der Liga.