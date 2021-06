Ruhestand mit 21 : ana verlässt Dota-Team von OG und beendet Spielerkarriere

Kopenhagen Anathan „ana“ Pham hat den Dota-2-Kader von OG Esports verlassen. In einer Mitteilung gab der 21-jährige Australier an, sich endgültig vom professionellen Dota zu trennen. Den doppelten Weltmeistern fehlt nun ein Spieler für die regionale Qualifikationsrunde zur Weltmeisterschaft.

„Ich habe seit einer Weile darüber nachgedacht, aber ich bin bereit, ein neues Kapitel in meinem Leben zu beginnen“, hieß es von Ana auf der Team-Website von OG. „Kurz gesagt, Dota ist seit geraumer Zeit der größte Teil meines Lebens gewesen und ich fange gerade damit an, andere Dinge in meinem Leben wertzuschätzen, über die ich mehr lernen und diese erkunden möchte.“