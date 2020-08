Wegen des Coronavirus : Auch restliche Dreamhack-Festivals 2020 fallen aus

Die E-Sport-Turniere in Rahmen der Dreamhack-Festivals fallen in diesem Jahr ins Wasser. Foto: Stephanie Lindgren/Dreamhack/dpa

Stockholm Die für dieses Jahr geplanten Gaming- und E-Sport-Festivals von Dreamhack werden nicht mehr stattfinden. Die Messen, die jedes Jahr von tausenden Menschen besucht werden, müssen aufgrund der Covid-19-Pandemie ausfallen, wie der schwedische Veranstalter mitteilte.

„Wir mussten Events noch nie verschieben wie in diesem Jahr“, schrieb Marcus Lindmark, CEO von Dreamhack, in einer Pressemitteilung. „Aber dies sind außergewöhnliche Zeiten, und die Sicherheit unserer Besucherinnen und Besucher sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter war nie so wichtig wie heute.“