Dota-2-WM : „AvoPlus“ zum TI-Invite: „Das ist mein großer Traum“

Kuala Lumpur Alvaro „AvoPlus“ Sanchez Velasco verrät der deutschen Presse-Agentur seine Reaktion auf die Einladung zur Dota-2-WM und spricht über das kommentieren in zwei Sprachen.

„AvoPlus“: Um ehrlich zu sein konnte ich es am Anfang erstmal nicht glauben. Ich hatte erst angenommen, dass ich das Event auf Spanisch kommentieren sollte. Als sich dann herausstellte, dass ich als einer der englischen Moderatoren angefragt werde habe natürlich sofort ja gesagt, denn dass ist schon seit Beginn meiner Karriere mein großer Traum. Ich bin dann erstmal eine Weile ziellos durch meine Wohnung gelaufen. Erst als ich es selbst laut ausgesprochen habe wurde mir klar was gerade passiert war. Dann habe ich vor Glück ziemlich doll geweint.

„AvoPlus“: Englische Streams haben natürlich viel höhere Zuschauerzahlen, aber das ist für mich eher nebensächlich. Englisch hört sich in diesem Fall für mich einfach besser an da es die ursprüngliche Sprache des Spiels ist und nahezu die ganze dazugehörige Terminologie Englisch ist. Die russischen und chinesischen Szenen haben aufgrund ihrer langjährigen Dota-Tradition Slang in ihrer Muttersprache, aber in spanischen Streams hört man sowas nicht.