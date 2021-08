Mexico Major : BDS und Liquid an Spitzen ihrer Rainbow-Six-Major-Gruppen

Team BDS konnte sich den Gruppensieg beim Rainbow Six Mexico Major sichern. (Archivbild). Foto: Kirill Bashkirov/Ubisoft/dpa

Mexiko-Stadt Mit Team Empire und BDS Esport haben es zwei Vertreter der European League in die K.o.-Phase des Rainbow Six Mexico Major geschafft. Das französisch-schweizerische Team BDS musste sich in Gruppe A nur einmal dem Zweitplatzierten Team oNe eSports geschlagen geben.

Team Empire schaffte es im letzten Gruppen-Spiel noch, mit 7:1 gegen das chinesische Team Invictus Gaming zu gewinnen und sicherte sich damit den Playoff-Einzug mit dem zweiten Tabellenplatz in Gruppe D. Angeführt wird diese von Team Liquid.

Eine erneut enttäuschende Leistung zeigte G2 Esports. Dem Team gelangen in Gruppe C nur zwei Siege gegen Ninjas in Pyjamas (8:6; 7:4). Als Gruppenletzter muss die Mannschaft nun die Heimreise nach Berlin antreten.