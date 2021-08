Wegen Visa-Problemen : Berichte: LoL-WM 2021 soll von China nach Europa umziehen

Berlin Einem Bericht zufolge plant Entwickler Riot Games, die League-of-Legends-Weltmeisterschaft im Herbst von China nach Europa zu verlegen.

Dies habe mit Visa-Problemen für die an der Produktion beteiligten Menschen zu tun, schrieben die E-Sport-Nachrichtenseiten „Upcomer“ und „Dot Esports“ am Montag und bezogen sich auf nicht näher genannte Quellen.

Der E-Sport-Journalist Travis Gafford schrieb in einem Tweet, er habe ähnliches gehört - er sei „99,9 Prozent sicher“, dass die Geschichte stimme. Riot Games äußerte sich zunächst nicht, kündigte aber den Berichten zufolge an, sich am Folgetag zu melden.