Ohne Sieg : Berliner CS:GO-Team BIG scheidet aus Blast Fall Finals aus

Kopenhagen Ohne eine Karte zu gewinnen ist das deutsche Counter-Strike-Team BIG bei den Blast Premier Fall Finals ausgeschieden. Eine enttäuschende Bilanz für die Berliner, die sich in der Gruppenphase noch souverän für die Finals qualifiziert hatten.

BIG konnte zuletzt nur selten an frühere Erfolge anknüpfen. So schied das Team beim Major in Schweden früh aus, beim V4 Future Sports Festival in Budapest reichte es nur zum geteilten dritten Platz. Bei der Dreamhack Open November unterlag die Mannschaft im Finale mit 0:3 dem britischen Team Fnatic.