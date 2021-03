Titel nicht verteidigt : BIG besiegt mousesports im Finale der LoL Prime League

Berlin Klare Sache: Das LoL-Team von BIG hat das Frühlingssaisonfinale der Prime League gewonnen. Gegen mousesports zeigte das Team eine überzeugende Leistung - obwohl es noch knapper wurde, als gedacht.

„Wenn man mousesports mit 3:1 schlägt, geht man auf jeden Fall als Topfavorit in die EU Masters“, sagte BIGs Coach Danusch „Arvindir“ Fischer im Interview nach dem Spiel. „Wenn wir so spielen wie heute und so wie in der vergangenen Woche, fahren wir auf jeden Fall mit Titelambitionen hin.“