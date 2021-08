Titel verteidigt : BIG deklassiert Penta 1860 im Finale der LoL Prime League

Berlin Im Finale der LoL Prime League stehen sich mit BIG und Penta 1860 der Titelverteidiger und ein Final-Neuling gegenüber. BIG überzeugt, am Ende ist es eine klare Angelegenheit.

Für Penta war es nach dem Aufstieg im Frühjahr und dem überraschenden Platz eins in der regulären Sommer-Saison das erste Finale in der Liga. BIG auf der anderen Seite ging als Titelverteidiger und klarer Favorit in die Best-of-Five-Serie.

Nach dem dritten Platz in der regulären Saison steht BIG nun wie schon im Frühling an der Spitze der Prime League. Damit gehen die Berliner mit einer vielversprechenden Ausgangsposition in das europäische Turnier European Masters. Auch Penta hatte sich mit Platz eins in der regulären Saison bereits für das Turnier qualifiziert.