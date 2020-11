CS:GO-Turnier : BIG nach Arbeitssieg in Playoffs von Flashpoint 2

BIG nach Arbeitssieg in Playoffs von Flashpoint 2

London/Berlin Das deutsche Counter-Strike-Team BIG steht in den Playoffs der Liga Flashpoint. Im Gruppenfinale gegen MiBR ging es zwar nur noch um die Setzliste, dennoch musste sich BIG im 2:1 (16:13; 10:16; 16:14) gegen die Brasilianer bis zum Ende anstrengen.

„Wir hatten in diesem Spiel nicht so viel Energie. Unsere Kommunikation war verschlafen, wir haben nicht so viel geredet“, sagte BIG-Coach Tobias „tow b“ Herberhold im Interview nach dem Spiel. „MiBR war definitiv besser als letztes Mal, aber sie haben eigentlich die gleiche Taktik gespielt.“