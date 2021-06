Rückkehr zu Offlineturnieren : BIG-Spieler tiziaN: „Online spielen auf Dauer langweilig“

Berlin Anfang Juli wird das Berliner Counter-Strike-Team BIG bei der IEM Summer wieder offline spielen. Im Interview verrät tiziaN, welchen Unterschied die Umstellung macht und ob sein Team davon profitiert.

Nach knapp eineinhalb Jahren findet mit der IEM Cologne erstmals wieder ein Counter-Strike-Turnier offline statt. Im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur erklärt Tizian „tiziaN“ Feldbusch vom Berliner Team BIG, wie sein Team dort in die Topform von 2020 zurückkehren will.

Antwort: Wir haben sehr Bock darauf, wieder in einer Turnierumgebung zu spielen. Auch wenn keine Fans da sind, ist es sehr wichtig, so etwas zu haben, gerade wenn man zwei Jahre nur online gespielt hat. Das ist auf Dauer auch sehr langweilig, alle Turniere kommen einem gleich vor, weil man außer bei der Produktion keinen Unterschied sieht. So sieht man wenigstens mal die Leute hinter den Kulissen.

Antwort: Was wir in der Hinterhand haben, sind die zwei gewonnene Offlineturniere vor Corona. Wir waren uns noch nie so sicher in einer BIG-Aufstellung, besser Offline als Online zu sein, aber jetzt ist es so. Das denken wir immer noch, und das macht in unseren Köpfen etwas aus, dass sich jetzt wieder alles Richtung Offline bewegt, und wir diese Leistungen dort wieder zeigen können.