CS:GO-Liga : Counter-Strike-Team Gambit gewinnt ESL Pro League Gruppe D

Köln Das russische Counter-Strike Team Gambit hat sich Platz eins in der Gruppe D der ESL Pro League Saison 14 gesichert. Gambit beendet die Gruppenphase mit vier Siegen und nur einer Niederlage.

Neben den Russen qualifizierten sich als zweiter und dritter der Gruppe noch Team Liquid und die Ninjas in Pyjamas (NiP) für die K.o.-Runde des Turniers. Für Gambit verlief zunächst problemlos. Mit vier Siegen in Folge und dabei nur einer verlorenen Karte sicherten sich die Russen frühzeitig den Gruppensieg. Nur im letzten Gruppenspiel unterlagen die Russen überraschenderweise den Ninjas in Pyjamas.