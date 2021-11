Nach vier Jahren : Deutscher Ex-G2-Coach Grabbz wechselt zu neuem LEC-Team BDS

Berlin Jetzt ist es offiziell: Nach vier Jahren bei G2 Esports wird der Deutsche LoL-Trainer Grabbz neuer Cheftcoach von LEC-Neuling BDS. Das Wechsel-Karussell in Europa dreht sich indes weiter.

Die Organisation mit Sitz in der Schweiz hatte Anfang des Jahres den Platz von Schalke 04 Esports in der europäischen LEC erworben und wird damit im kommenden Jahr zum ersten Mal in der Liga antreten. Neben Grabbz hat das Team auch den Analysten Christopher „Duffman“ Duff von G2 Esports übernommen und damit den Trainerstab komplettiert - die beiden werden also auch in Zukunft weiter zusammenarbeiten.