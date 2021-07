Qualifikation für Mexiko Major : Deutsches Rainbow-Six-Team G2 Esports auf Platz 2 in EU-Liga

G2 Esports hat sich als einziges deutsches Team für das Six Major qualifiziert, das ab dem 16. August in Mexiko ausgetragen werden soll. (Archivbild). Foto: Ubisoft/dpa

Paris Als einziges deutsche Rainbow-Six-Team landet G2 auf Platz 2 in der European League. Damit qualifiziert es sich zusammen mit Team Empire, BDS und Natus Vincere für die Teilnahme am Major-Turnier in Mexiko.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Mit einer Siegesserie von sechs Spielen qualifiziert sich das deutsche Rainbow-Six-Team G2 Esports, zusammen mit weiteren drei Spitzenmannschaften der European League, für die Teilnahme am Six Major in Mexiko.

Nur das russische Team Empire konnte G2 am letzten Spieltag standhalten und unterbrach die Serie der Berliner Mannschaft in der Verlängerung (8:6). Nach dem vorletzten Platz in Stage 1 wurde Empire zu einem der Top-Teams der Liga und schaffte es am letzten Spieltag der European League auf den ersten Tabellenplatz.

„Ich fühle mich wirklich großartig“, sagte der russische Spieler Danil „JoyStiCK“ Gabov nach dem Sieg. „Wir haben uns auf unsere Spiele konzentriert und versucht unsere Fehler zu beheben. Wir sind im Moment in einer sehr guten Form.“

Neben G2 und Empire haben sich auch die europäischen Favoriten BDS Exports und Natus Vincere für die Teilnahme am Major qualifiziert, das in Mexiko ausgetragen werden soll. Mitte August werden die Teams mit zwölf weiteren internationalen Mannschaften um den Titel kämpfen.

Unter strengen Hygieneregeln werden die Spiele vor Ort und ohne Zuschauer ausgetragen. Neben dem Gewinn des Titels bestimmt der Tabellenplatz der Teams auch die Qualifikationspunkte, die sie für die Zulassung zum Six Invitational, der Weltmeisterschaft von Rainbow Six, sammeln müssen.

Bis dahin müssen die deutschen Teams noch die letzten zwei Spieltage der GSA-League bestreiten. Die European League wird erst nach dem Major im September fortgesetzt.