Ambitioniertes Projekt : Dota Valkyries will professionelle Spielerinnen fördern

Dota Valkyries will professionelle Spielerinnen fördern

Dota Valkyries will eine Frau auf die Mainstage der Dota-Weltmeisterschaft bringen. Foto: Zacharie Scheurer/dpa-tmn/dpa

Bellevue Obwohl es Kandidatinnen mit genug Potential gäbe, hat es noch keine Spielerin zur Dota-Weltmeisterschaft geschafft. Die Szene ist männlich dominiert. Doch eine Initiative will das ändern.

Obwohl der Anteil von Spielerinnen in den gängigen E-Sport-Disziplinen steigt, ist er bei Dota 2 selbst im Vergleich mit anderen Titeln desselben Genres noch immer gering. Die Initiative Dota Valkyries hat sich zum Ziel gesetzt, dies vor allem im professionellen Bereich zu ändern.

„Die Frauen, die früh mit dem Spielen angefangen haben, haben Stigma und Diskriminierung erfahren und wurden so schnell wieder aus der Szene vertrieben. Das hat einen Vorsprung für Männer geschaffen, den die Frauen jetzt versuchen, aufzuholen“, sagt Ruby.

In der zehnjährigen Geschichte der Dota-Weltmeisterschaft „The International“ hat noch keine einzige Spielerin die Qualifikation geschafft. Um Spielerinnen in die höchsten Ligen zu befördern, verfolgt Dota Valkyries einen Ansatz auf zwei Ebenen. Im Breitensport baut die Organisation eine offene und inklusive Gemeinschaft auf, in der sich auch Hobbyspielerinnen verbessern können.