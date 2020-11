EU-Turnier : Empire besiegt BDS im Finale des Rainbow Six November Major

Empire besiegt BDS im Finale des Rainbow Six November Major

Mit dem Sieg beim November Major qualifiziert sich Team Empire für das Rainbow Six Invitational 2021. Foto: Peter Chau/Ubisoft/dpa

Montreuil Team Empire gewinnt das Rainbow Six November Major. Im Finale des europäischen Turniers setzte sich die russische Mannschaft gegen den Favoriten BDS Esport durch.

Das russische „Rainbow Six: Siege“-Team Empire überrascht beim Six November Major: Im Finale des Turniers setzten sich die Russen mit 3:0 gegen den Favoriten BDS Esport durch. Mit dem Major-Sieg qualifiziert sich Empire auch für das Six Invitational.