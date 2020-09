Coronavirus-Pandemie : ESL und Valve sagen CS:GO-Major in Rio de Janeiro ab

ESL und Valve sagen CS:GO-Major in Rio de Janeiro ab

Bereits 2018 fand ein Turnier der ESL in Brasilien statt, der erste Major bleibt dem Land aber vorerst verwehrt. Bild: Carlton Beener/ESL. Foto: spo

Rio de Janeiro Die Coronavirus-Pandemie macht dem nächsten Major-Tournament ESL One Rio in "Counter-Strike: Global Offensive" einen Strich durch die Rechnung. Das ursprünglich für Mai geplante Turnier kann auch zum neuen Datum im November nicht stattfinden, teilte die ESL nun mit.

Die ESL erklärte, sich mit Entwickler Valve für eine Absage entschieden zu haben, da die sichere Austragung eines internationalen Turniers sei aufgrund der globalen Situation derzeit nicht möglich sei. Auch die Turniere der ESL in New York und Peking werden nur online in nach Regionen getrennten Teams stattfinden.