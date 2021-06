Mouz und BIG mit Auftaktsiegen : Favoriten starten erfolgreich in der LoL Prime League

Auch mousesports konnte am ersten Sommer-Spieltag der LoL-Liga Prime League einen Sieg einfahren. Foto: Marius Faulhaber/mousesports/dpa

Berlin Die League-of-Legends-Liga Prime League für den deutschsprachigen Raum ist in die Sommersaison gestartet. Am ersten Spieltag siegten mit mousesports und BIG die Finalisten der letzten Saison in ihren Auftaktspielen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

BIG hatte Toplaner Enzo „SLT“ Gonzalez an das LEC-Team Vitality abgegeben, auch mit der neuen Aufstellung zeigte der Titelverteidiger aber eine furiose Leistung. Schon früh im Spiel war BIG kaum einzuholen, der Sieg gegen Euronics Gaming folgte nach 25 Minuten.

Im spannendsten Duell des Tages setzte sich mousesports gegen Schalke 04 Evolution durch. Mit dem neuen Midlaner Paweł „Czekolad“ Szczepanik, der im Frühling noch in der LEC für Excel gespielt hatte, konnte mouz trotz eines Ersatzspielers auf der Botlane überzeugen und startet damit ebenfalls erfolgreich in die neue Saison.

Zwei eigentliche Größen der Liga leisteten sich Patzer: Unicorns of Love Sexy Edition verlor gegen Wave Esports, die den Platz von Ad Hoc Gaming übernommen hatten. Team Gamerlegion, im vierten Split in Folge mit unveränderter Aufstellung, unterlag gegen Penta 1860.