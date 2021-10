League-of-Legends-WM : Fnatic in der Gruppenphase der LoL Worlds ausgeschieden

Reykjavik Fnatic hat den Viertelfinaleinzug bei der League-of-Legends-Weltmeisterschaft verpasst. Nach Rogue bedeutet das für den zweiten europäischen Vertreter das Gruppenphasen-Aus im isländischen Reykjavik.

Die Ausgangssituation am letzten Spieltag der Gruppe C war für ein zuvor siegloses Fnatic, das ohne Stamm-Botlaner Elias „Upset“ Lipp auskommen mussten, düster. Doch das britische Team zeigte gegen den chinesischen Favoriten Royal Never Give Up eine bessere Leistung.