Europäische Teams bei WM : Fnatic in LoL Worlds auf Kurs - G2 patzt gegen Liquid

Fnatic in LoL Worlds auf Kurs - G2 patzt gegen Liquid

Shanghai Halbzeit in der Gruppenphase der LoL-Weltmeisterschaft: Fnatic bleibt trotz einer engen Gruppe in guter Lage. G2 holt zum Auftakt zwar zwei Siege, verliert aber ausgerechnet gegen NA-Vertreter Team Liquid. Für Rogue schwindet die Hoffnung auf die Playoffs bereits.

